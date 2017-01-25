Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda 13 kişinin yakalandığı bildirildi.



Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'ndeki operasyonda E.İ, K.A, S.B, Ö.K, A.S, F.K. yakalandı.



Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin madde, 1'i ruhsatsız 2 tabanca ve 3 tane 7,65 milimetre ile 15 tane de 9 milimetre fişek bulundu.



Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki operasyonda ise yakalanan S.G'nin üst aramasında 2 kilo 120 gram kubar esrar, 1 tüfek, rulo halinde uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi



İncirliova ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki operasyonda da uyuşturucu ticareti yapan M.B'den uyuşturucu almak için gelen E.B, M.U, V.O. ve Y.A. yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek çıktı.



Yakalanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda çalışma yapan ekipler M.B'yle birlikte yakaladıkları C.S'nin üzerinde bir miktar metamfetamin ve kannabioid madde buldu.



E.İ, K.A, S.B, Ö.K, A.S, F.K, E.B, M.U, V.O. ve Y.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, S.G, M.B. ve C.S tutuklandı.