Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, C.C. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan sanıklardan C.C'nin geçen yıl kentte 5 ton kaçak domuz eti ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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