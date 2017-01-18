Aydın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Söke ilçesinde, kavşağa giren otomobilin çarptığı motosikletin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bağarası kavşağında Oğuzhan Erbaş yönetimindeki 09 JY 278 plakalı otomobil kavşağa girerken Halil Özmen'in kullandığı 09 JN 703 plakalı motosikletle çarpıştı.



Çarpmanın şiddetiyle 55 NC 280 plakalı kamyonete çarpan motosikletin üzerinde bulunan sürücü Halil Özmen ve arkadaşları Hüseyin Ayan ile Yunus Ulgan yola savrularak yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.



Vücutlarında çeşitli kırıklar oluşan yaralılar, ambulansla Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.