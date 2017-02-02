Didim ilçesinde seyir halindeki otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Didim-Akbük kara yolunda Fatih Bekçi'nin kullandığı 09 YC 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpıp karşı şeride geçti.
Bekçi, sürüklenen otomobilin camından yola savruldu.
112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekçi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Aydın'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Didim ilçesinde seyir halindeki otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Didim ilçesinde seyir halindeki otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.