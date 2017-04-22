Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kuşadası ilçesinde otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde, Hasan Köşklü'nün kullandığı 35 AF 0009 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı.



Yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Köşklü, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.