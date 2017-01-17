Aydın'da Trafik Canavarı Aralık'ta 6 Can Aldı

Aydın ili genelinde geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde meydana gelen 404 ayrı trafik kazasında 6 kişi öldü, 302 kişi yaralandı.



Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2016 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 82 bin 975 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 12 bin 968'ine 3 milyon 894 bin 994 TL para cezası tatbik edildi. Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 68 sürücü trafikten men edildi. Bin 495 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 237 sürücünün ehliyetine de el konuldu.



Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2016 Aralık ayı içerisinde Aydın sınırlarında 202 maddi hasarlı, 198 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 404 ayrı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 302 kişi yaralandı, 6 kişi de hayatını kaybetti. - AYDIN