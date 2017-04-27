Aydın'da Terör Örgütü Propagandasına Tutuklama

Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan M.N'nin (40) adresine operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.