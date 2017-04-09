Aydın'da Terör Operasyonu

Aydın'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 35 kişi yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 35 kişi gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda ise örgütsel doküman bulundu.



Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.