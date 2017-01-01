Aydın'da Temsili "Noel Baba"Nın Başına Silah Dayanması

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili "Noel Baba"nın başına silah dayanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, 29 Aralık'ta Nazilli'de Alperen Ocakları üyesi bir grup gencin Belediye Meydanı'nda yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili "Noel Baba"nın başına silah dayamasına ilişkin dün, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nın 216. maddesinin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" hükümleri çerçevesinde soruşturma başlatıldı.



Terörle Mücadele ekiplerince önceki gün aralarında Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Y'nin de bulunduğu İ.Y, Ö.F.K, E.K, A.Ö, A.Y, M.H.M.A. gözaltına alındı.



Haklarında gözaltı kararı olan fakat önceki gün adreslerinde bulunmayan M.F.U, D.S ve M.Z.S ise bugün kendileri emniyet müdürlüğüne gitti.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.