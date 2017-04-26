Aydın'da Suç Makineleri Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, 18 suçtan aranan Y.B isimli şahıs yakalandı.



Söke İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Söke Yenidoğan Mahallesinde yol kontrol ve arama faaliyeti yapıldı. Yapılan kontrollerde, 10 adet basit yaralama, 4 adet hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, 2 adet özel belgede sahtecilik ve 2 adet taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma olmak üzere toplam 18 suçtan aranan Y.B İsimli şahıs yakalandı. Yakalanan Y.B. isimli şahıs adli makamlarca ifadesinin alınmasından sonra tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.



Bir suçlu da Efeler'de yakalandı



Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Serçeköy Mahallesinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, 2 adet basit yaralama, cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak, olmak üzere 4 suçtan aranan M.N. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli M.N. adli makamlarca gözaltına alındı. - AYDIN