Aydın'da Sosyal Medya Operasyonu: 10 Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda sosyal medya üzerinden terör örgütünü PKK'yı öven paylaşımda bulundukları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü nitelikte paylaşım yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde Efeler ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, adreslerde yapılan arama örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. - AYDIN