Aydın'da Sivil Polisler Şehiriçi ve Taksileri Denetleyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılında yürürlüğe koyduğu yeni uygulama kapsamında polislerin sivil kıyafetli olarak toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yapacağı bildirildi.



Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığının 13 Ocak 2017 tarih ve 2017011307424595112 sayılı yazıları gereğince Sayın İl Emniyet Müdürümüz Dr. Rahmi Baştuğ'un 16 Ocak 2017 tarihli olurları ile muhtelif zamanlarda yaşanan şehir içi belediye ve özel halk otobüslerinde, ticari taksilerde araç sürücüleri ile çalışanlarında karıştığı olumsuz örneklerden hareketle, olması muhtemel üzücü olayların önlenmesi amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce belirlenecek gün ve saat dilimlerinde sivil kıyafetli olarak belirtilen toplu taşıma araçları ve ticari taksiler üzerinde gerekli denetimler yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. - AYDIN