Aydın'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.



Kozdere Mahallesinde traktörü ile odun toplamaktan dönen Hüseyin Küçük (34) kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Silah sesini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Jandarma ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Küçük'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.