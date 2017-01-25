Aydın'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Altıntaş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen A.A. ve B.G. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, elindeki tabancayla B.A'ya ateş etmeye çalıştı.



Tabancanın tutukluk yapması üzerine A.A, B.G'yi başına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı. B.G'de A.A'yı darbetti.



Yaralanan B.G. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine, A.A. da bölgedeki özel hastanede tedavi altına alındı.