Aydın'da Sezeryanla Doğum Masaya Yatırıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünde, anne sağlığını korumak ve sezaryen oranlarını düşürmek amacıyla Aydın genelinde kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumlar değerlendirildi.



Doğumlar ve sezaryen oranlarını hastane bazlı değerlendirmek amacıyla hastane yöneticileri ile yapılması planlanan toplantılardan ilki, özel hastane yöneticileri ile sağlık müdürlüğü toplantı salonunda Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantı, sağlık müdürlüğünün özel hastane bazlı sunumu çerçevesinde interaktif bir şekilde gerçekleşti. İl genelinde özel hastane doğumlarının büyük kısmının sezaryen şeklinde gerçekleşmesinin nedenleri incelendi.



Özel hastane yetkilileri sezaryen oranlarının yüksekliği konusunda hem fikir olup bu oranların düşürülmesi ve normal doğumun teşviki konusunda acil eylem planlarının hayata geçirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardılar.



Kurumların hizmet düzeyinde stratejiler, idari düzenlemeler ve halka yönelik stratejilerini belirlemelerinin önemi vurgulandı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, bu stratejilerin takipçisi ve destekleyicisi olacağı belirtildi.



Aydın'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan "Sezaryen Oranının Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar" başlıklı çalıştayın da tüm kamu ve özel kurumlar için bir yol haritası çizilmesinde yardımcı olacağı görüşüne varıldı. - AYDIN