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Aydın'da Şehit Olan Polis Memuru Yener Arslan, Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

Aydın'da Şehit Olan Polis Memuru Yener Arslan, Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Şehidin baba evinde helallik alınması Şehit yakınlarının üzüntüleri Şehidin naaşına sarılan yakınları Şehidin cenazesinin omuzlarda taşınması GAZİANTEP - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tankerle çarpışması sonucu şehit olan...

Aydın'da Şehit Olan Polis Memuru Yener Arslan, Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Şehidin baba evinde helallik alınması
Şehit yakınlarının üzüntüleri
Şehidin naaşına sarılan yakınları
Şehidin cenazesinin omuzlarda taşınması GAZİANTEP - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tankerle çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Yener Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

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