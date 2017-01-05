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Şehidin baba evinde helallik alınması
Şehit yakınlarının üzüntüleri
Şehidin naaşına sarılan yakınları
Şehidin cenazesinin omuzlarda taşınması GAZİANTEP - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tankerle çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Yener Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Aydın'da Şehit Olan Polis Memuru Yener Arslan, Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Şehidin baba evinde helallik alınması Şehit yakınlarının üzüntüleri Şehidin naaşına sarılan yakınları Şehidin cenazesinin omuzlarda taşınması GAZİANTEP - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tankerle çarpışması sonucu şehit olan...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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