Aydın'da Sahte İçki Operasyonu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haydere Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapan bir iş yerine operasyon yaptı.



Operasyonda Ş.Y gözaltına alındı.



Adresteki aramada satışa hazır halde olduğu belirlenen 4 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.