Aydın'da Restorasyonu Yapılan Hangarın Çatısı Çöktü: 1 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde restorasyonu süren tarihi bir hangarın çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Tren Garı Havzası Yenileme Projesi kapsamında restorasyonu yapılan tarihi hangarın çatısı çöktü.



Çalışanlardan Salih Demir çöken çatının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.



Ekiplerce göçüğün altından çıkartılan Demir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı. Demir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Çatının çökme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.