Aydın'da "Renklerin Kardeşliği" Yürüyüşü

Aydın'ın Didim ilçesinde taraftar grupları, terör olaylarına tepki göstermek amacıyla "Renklerin Kardeşliği" yürüyüşü düzenledi.



Didim Merkez Cami önünde toplanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı, ellerinde Türk bayrakları ve "Terörü lanetliyoruz", "Bir ölür bin diriliriz", "İzmir, Kayseri, İstanbul" pankartları taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



"Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atan taraftarlar büyük Türk bayrağı açtı.



Grup, Cumhuriyet Meydanında İstiklal Marşı'nı okuyup terör saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.



Grup adına açıklama yapan Beşiktaş taraftarı Hakkı Kaşan terörün karşısında dik durmak ve terörü lanetlemek için bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, "İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Gaziantep'te ve Diyarbakır'da, yani kısacası Misak-ı Milli sınırlarımızın birçok yerinde gerçekleştirilen terör saldırılarında çok sayıda vatandaşımız canlarını yitirdi.



Derin üzüntü içerisindeyiz, bir o kadar da teröre karşı birlik ve beraberlik duygusuyla kardeşliğimizi pekiştiriyoruz." dedi.



Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Kaşan, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve vatan sevgimiz en büyük hazinemizdir. Terör saldırılarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşasın renklerin kardeşliği" ifadelerini kullandı.