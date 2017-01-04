Aydın'da Polis Aracının Kaza Yapması

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracının tankerle çarpışması sonucu şehit olan polis memurlarından 46 yaşındaki Yener Arslan'ın Gaziantep'teki babaevine acı haber ulaştı.



Merkez Şahinbey ilçesi Nuri Pazarbaşı Mahallesi 10. Sokak'ta ikamet eden şehidin annesi Gönül (67) ve babası Hasan Arslan'a (74) şehadet haberi, emniyet yetkilileri ve sağlık ekipleri tarafından verildi.



Daha sonra şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları ise aileye taziye ziyaretinde bulundu.



Şehidin babası Hasan Arslan, yaptığı açıklamada, oğluyla en son dün telefonla konuştuğunu ve kendisine herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğunu söyledi.



Arslan, oğlunun ikinci şark görevini yapmak istediğini belirterek, "Vatan sağ olsun." dedi.



Şehidin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Aydın-Nazilli karayolu Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta, "dur" ihtarına uymayan bir aracı takip eden Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracı, Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tankerle çarpışmıştı. Kazada yaralanan polis memurları Hasan Özdemir ve Yener Arslan, kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.