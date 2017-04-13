Aydın'da Morfin Kullanımı Eğitimi Yapıldı

Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Eğitim Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde "Oral Morfin Kullanımı" eğitimi gerçekleştirildi.



Eğitime, İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Nevzat Önen ve Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, doktorlar ve eczacılar katıldı.



Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirilen "Oral Morfin Kullanımı" konulu eğitime konuşmacı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Aydın katıldı. Sağlık tesislerinde daha etkin bir ağrı tedavisinin yapılması amacıyla ağrı tedavisi ve opioid kullanımı, opiofobi, ağrıda oral morfin kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.



Eğitim plaket töreni ile sona erdi. - AYDIN