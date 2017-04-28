Aydın'da Mart Ayında İhracatı Arttı

Aydın'ın mart ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttığı bildirildi.



Aydın Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada kentin ihracat rakamları açıklandı.



Kentin 2017 Mart ayı ihracatının, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 62 milyon 496 bin 879 dolar, ithalatın ise yüzde 21,7 azalarak 25 milyon 895 bin 666 dolar olduğu belirtildi.



Son 12 aylık dönemde ihracatın 627 milyon 847 bin 861 dolar olduğu belirtilen açıklamada, "2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimiz de ise bu rakam 617 milyon 824 bin 181 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 1,62 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271 milyon 752 bin 587 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 251 milyon 15 bin 921 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 7,63 azaldığı görülmektedir." denildi.