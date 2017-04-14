Aydın'da Kuran-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

Aydın İl Müftülüğü Külliye Camisinde Kur'an Kursu öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma yarışması düzenlendi.



Yarışmaya kendi ilçelerinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrenciler katıldı. Aydın İl birinciliği yarışması erkek ve kız öğrenciler arasında, iki kategoride Aydın İl Müftülüğü Külliye Camisinde gerçekleştirildi.



Komisyon Başkanı Aydın İl Müftü Yardımcısı Mehmet Aslan, yarışmaya katılan tüm öğrencileri medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ederek, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi. Yarışmaya katılanların tamamına çeşitli hediyeler takdim edilerek program sona erdi.



18 yaş altı bay ve bayanlar kategorisinde birinci olan Nazilli Müftülüğü Yeşil Mahalle Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Mustafa Enes Akkoyun ve Efeler Müftülüğü Gülistan Kız Kur'an Kursu öğrencisi Şeyma Yörük, 21 Nisan 2017 tarihinde İzmir İl Müftülüğünde yapılacak olan bölgeler arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma yarışmasına katılmaya hak kazandılar. - AYDIN