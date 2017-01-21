Aydın'da Kavgada Yaralan Kişi Öldü

Aydın'da geçen hafta çıkan kavgada kesici aletle başından yaralanan kişi hayatını kaybetti.



Efeler ilçesi Fatih Mahallesi 1110 sokak üzerinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilini tamir eden Engin Dalar (45), bu sırada yoldan geçen, kendi çocuklarının da aralarında bulunduğu çocukları tehlikeye atarak geçen araç sürücüsünü dikkatli olması konusunda uyardı.



Bunun üzerine Dalar'la tartışan araçtaki üç kişi, önce olay yerinden uzaklaştı. Ardından tekrar olay yerine gelen zanlılar, Dalar'la tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheliden birisi kesici aletle Dalar'a saldırdı.



Zanlılar olay yerinden kaçarken, başından yaralanan Dalar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Dalar, kaldırıldığı hastanede dört gün sonra yaşamını yitirdi.



Bir şirkette beton mikseri şoförlüğü yaptığı öğrenilen Dalar'ın cenazesi, Umurlu Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Zanlıların yakalanması için polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.