Aydın'da Kaçak Üretim Şarap ile Hintkeneviri Ele Geçildi

AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda, 4 bin 500 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi. Ayrıca kentteki bir tarlada ise 180 kök hintkeneviri bulundu.



Bozdoğan'ın Haydere Mahallesi'nde kaçak şarap imalatı yapıldığını öğrenen jandarma ekipleri, dün harekete geçti. Ş.Y.'nin evine yapılan baskında, bidonlar içinde toplam 4 bin 500 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi. Evin yatak odasında ise 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 faturasız kurusıkı tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Ş.Y., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Aynı gün yapılan ikinci operasyonda, aynı mahallede yaşayan E.Y.'nin tarlasında 180 kök hintkeneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.



- Aydın