Aydın'da 'İç Hastalıkları Günleri' Gerçekleştirildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Aydın İç Hastalıkları Günleri" sempozyumu Didim ilçesinde gerçekleştirildi.



Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından organize edilen "2. Aydın İç Hastalıkları Günleri" adlı sempozyum 14-16 Nisan 2017 tarihleri arasında Didim'de gerçekleştirildi. Çeşitli üniversitelerden konularında uzman konuşmacıların katılımıyla güncel ve temel bilgilerin aktarıldığı sempozyum, yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sempozyumda 15'i sözel olmak üzere, toplam 45 bildiri sunuldu.



İki gün süren sempozyumda bilimsel sunumlar aracılığı ile temel bilgilerin en iyi şekilde anlaşılması sağlanırken, bir taraftan da son gelişmelerin klinik kullanımı ile ilgili bilgi ve becerilerin aktarılması amaçlandı. - AYDIN