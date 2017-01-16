Aydın'da Hortum

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan hortumda çok sayıda zeytin ağacı söküldü, bazı evlerin çatısı uçtu.



Alınan bilgiye göre, Dedeköy Mahallesi'nde yaklaşık 5 dakika süren hortumda, 17 dönümlük arazideki Rauf Değirmenci'ye ait zeytin ağaçları zarar gördü. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken mahalledeki 2 evin çatısı uçtu, penceresinde hasar oluştu.



Bölgede inceleme yapan Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk, bölgede ilk kez hortum çıktığını, Değirmenci'ye ait 75 zeytin ağacının zarar gördüğünü ifade etti.



Mahalle sakinlerinden 55 yaşındaki Hulusi İçli, sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyduğunu, dışarı baktığında hortumun ağaçları yerlerinden söktüğünü gördüğünü anlattı. İçli, hemen koyunlarını ağıldan çıkarak oradan uzaklaştığını söyledi.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin zarar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.