Aydın'da Hırsızlık Yaptı, İzmir'de Yakalandı

AYDIN'da üç ayrı marketten hırsızlık yaptığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan sağ bacağı protez O.B., tutuklandı.



Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Efeler'de faaliyet gösteren bir süpermarketler zincirinin üç ayrı şubesinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerden marketlerden gıda ve temizlik malzemelerini yanında taşıdığı çantaya doldurduktan sonra ödeme yapmadan ayrılan kişinin, hırsızlık suçundan sabıkalı O.B. olduğunu belirledi. Toplam 600 liralık gıda ve temizlik malzemesi çaldığı tespit edilen O.B.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşan Aydın polisi, İzmir İl Eniyet Müdürlüğü ile bağlantıya geçti. O.B., İzmir'de, sivil giyimli Güven Timleri tarafından yakalanıp, Aydın'a getirildi.



O.B.'nin, çaldığı malzemeleri İzmir'in Tepecik semtinde sattığı belirlendi. Daha önce geçirdiği bir kaza nedeniyle sağ bacağının protez olduğu bildirilen O.B., emniyetteki işleleriin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



- Aydın