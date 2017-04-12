Aydın'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bakkal dükkanından içerisinde ziynet eşyalarının da olduğu kasayı götüren 2 kişinin görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Mezbaha Caddesi'nde bir bakkalın kapısını açıp içeri giren şüpheliler, içinde ziynet eşyaları da bulunan kasayı ve raflardan bir miktar sigarayı alarak kaçtı.



Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Cengiz Uşar, durumu polise bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, görüntüleri izleyerek şüphelilerden birini Yenipazar ilçesinde yakaladı.



Diğer zanlıyı yakalama çalışması sürdürülüyor.



Görüntülerde, otomobilden inen şapkalı 2 kişinin bir aletle dükkanın kapısını açması ve dükkandan bir miktar sigara ile kasayı çalması yer alıyor.