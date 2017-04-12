Aydın'da Hırsızlık

Aydın'da evlerden hırsızlık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Aydın, Denizli ve Muğla'da hırsızlık yaptıkları belirlenen Gülcan Y., Tuğçe N., Ömer N., ve Şahin N.'nin 45 KA 1615 plakalı araç içinde Aydın'da olduğu bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri otomobili takibe aldı.



Şüpheliler, bir evde hırsızlık yapmak üzereyken suç üstü yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada kapı açmada kullanılan aparatlar ele geçirildi.



Şahin N., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülcan Y. ve Tuğçe N. tutuklandı, Ömer N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.