Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

AYDIN(AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 16 Suriyeli yakalandı.



Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Batıköy Mahallesi Kafa mevkisi açıklarında şişme botla denize açılan bir grubu tespit etti.



Bota müdahale eden ekipler, ikisi kadın, biri çocuk 16 Suriye uyruklu sığınmacıyı yakaladı.



Sığınmacılar, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.