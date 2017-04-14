Aydın'da Genç Çiftçi Projesi 2017 Yılı Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Aydın'da Genç Çiftçi Projelerinin 2017 yılı başvuruları başladı.



18-40 yaş aralığındaki kırsal alanda yaşayan genç çiftçiler, hazırlayacakları projelerin başvurularını 07 Nisan-05 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimine tutanakla teslim edecek. Kabul edilen başvurulardan uygun bulunanlarla hibe sözleşmesi imzalanarak şartları yerine getiren genç çiftçilere 30 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacak. Genç çiftçiler, tarımsal üretime, bitkisel üretime, yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler ile başvuruda bulunabilecek.



Desteklemeden yararlanmak isteyen genç çiftçilerin 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış olmamaları gerekiyor. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında daha geniş bilgi almak isteyen yatırımcıların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve ilçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 18-40 yaş arası Genç Çiftçilerimize 30 bin TL hibe ödemesi yapacağı projenin 2017 yılı müracaatları başladı. Başvuruların 7 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında kabul edileceği programa müracaat etmek isteyen genç çiftçilerin "gencciftci.tarim.gov.tr" internet adresindeki yazılım programından dolduracakları dokümanların çıktılarını, il ve ilçe tarım müdürlüklerine bizzat teslim etmesi gerekmektedir. Bitkisel Üretimden, Hayvansal Üretime, Coğrafi İşaretli ürünlerden, Üretilen malzemelerin işlenip paketlenmesine kadar birçok konuyu kapsayan projeye 1 Nisan 1977-31 Mart 1999 tarihleri arasında doğan geçlerimiz müracaat edebilecekler. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasına, gençlerin girişimciliğinin desteklenmesine ve gelir düzeyinin arttırılmasına yönelik hibe desteği ile alakalı detaylara bakanlığın 'gencciftci.tarim.gov.tr' adresinden ulaşabilecek gençlerimize şimdiden başarılar diler, selam ve saygılarımı sunarım" dedi. - AYDIN