Aydın'da Gelin ve Damat Oy Kullandı

AYDIN'da, bugün evlenecek olan bir çift, gelinlik ve damatlıkla gelerek oylarını kullandı.



Efeler Anadolu Lisesi'ne üzerinde 'Kararımız net' yazılı gelin arabası ile gelen gelin Simge Afşar ve damat İsmet Yarımca, 1095 nolu sandıkta oylarını kullandı. Oy kullanmaya gelen gelin ve damat, diğer seçmenlerin de ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar gelinle damadı alkışlayıp, tebrik etti. Bazıları da şiir okuyarak damada nasihatte bulundu. Gelin Simge Afşar, düğün tarihini planlayarak bugüne denk getirmediklerini belirtip, "Bir yıl öncesinden düğün tarihini belirlemiştik. Kısmet bugünmüş. Çok da iyi oldu" dedi. Çift, oylarını kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.



- Aydın