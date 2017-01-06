Aydın'da Fırtına

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun kantininin çatısı uçtu.



Alınan bilgiye göre, ilçede etkisini sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtınadan dolayı İnönü Bulvarı'nda bulunan bazı palmiye ağaçları devrildi.



Ege Mahallesi'ndeki 550 öğrencinin eğitim gördüğü İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nun kantin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın okuyup okuldan ayrıldıktan sonra olayın meydana gelmesinin olası bir yaralanmaya sebebiyet vermediği bildirildi.



Kantin işletmecisinin yakınlarından E.H (7) adlı öğrencinin de olayı görüp korktuğu, kontrol amaçlı Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi edilip taburcu olduğu öğrenildi.



Söke ilçesinde de Bağarası Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin çatısının uçması dolayısıyla park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.