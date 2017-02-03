Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski jandarma astsubay tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 2 jandarma astsubay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Zanlıların, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.
Aydın'da Fetö/pdy Soruşturması
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski jandarma astsubay tutuklandı.
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski jandarma astsubay tutuklandı.