Aydın'da Fetö/pdy Soruşturması

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski jandarma astsubay tutuklandı.

Aydın'da Fetö/pdy Soruşturması

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski jandarma astsubay tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 2 jandarma astsubay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Zanlıların, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

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