Aydın'da Fetö/pdy Soruşturması

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında eski Koçarlı Milli Eğitim Müdürü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden emekli Şenol Tayfun, Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.



Aydın'a getirilen Tayfun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Tayfun'un, FETÖ'nün sözde "Aydın İl Milli Eğitim imamı" olduğu öğrenildi