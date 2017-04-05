Aydın'da Fetö/pdy Operasyonu

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki eski 1. sınıf emniyet müdürü ile eşleri tutuklandı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince meslekten ihraç edilen 2 eski 1. sınıf emniyet müdürünün adreslerine operasyon yapıldı.



Operasyonda, en son Aydın'da görev yaparken KHK ile meslekten atılan eski 1. sınıf emniyet müdürleri Halil Ö. ve eşi Ayşe Ö. ile Ramazan K. ve eşi Şükran Nur K. gözaltına alındı. Operasyonda evlerde bulunan dijital verilere el konuldu.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.



Zanlıların FETÖ'ün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.