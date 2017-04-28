Aydın'da Fetö Operasyonuna 18 Tutuklama
AYDIN merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin 'Işık evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.
AYDIN merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin 'Işık evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Nisan'da Aydın merkezli 8 ilde FETÖ'nün örgüt evlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandıkları belirlenen hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 21 şüpheliden bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 2 kişinin ise sorgusunun devam ettiği belirtildi. - Aydın