Aydın'da Fetö Operasyonu; 4 Gözaltı

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3'ü memur 4 kişi gözaltına alındı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden yakalaması bulunan 1 kişi ve 3 kamu görevlisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi. - AYDIN