Aydın'da Dolandırıcılık İddiası

Aydın'ın Germencik ilçesinde sahte Osmanlı sikkelerini piyasaya sürecekleri iddiası ile 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı.



Otomobildeki aramada 100 adet sahte Osmanlı sikkesi bulundu.



Sikkeleri gerçek gibi etrafta satmaya çalışacakları belirtilen D.K ve R.S gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.