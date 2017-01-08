Aydın'da Deve Güreşi Festivali

Aydın'ın Germencik ilçesinde 69'uncusu düzenlenen deve güreşleri festivali, terör olayları nedeniyle eğlence kısımları iptal edilerek yapıldı.



Germencik Belediyesi tarafından Alangüllü Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 150 pehlivan deve güreşti.



Güreşler öncesinde terör olaylarında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitler anısına festivalin davullu-zurnalı eğlence kısmı yapılmazken, şehitler için dua edildi.



Germencik Belediyesince güreşleri izlemeye gelen vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı dağıtılırken, güreş yapılan alana "Terörü lanetliyoruz" ve "Bayrak inmez vatan bölünmez" pankartları asıldı.



Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ümmet Akın, Türkiye'nin hem içeride, hem dışarıda terör örgütlerine karşı mücadele içerisinde olduğunu kaydetti.



Teröre karşı tek vücut olarak karşı durulması gerektiğini vurgulayan Akın, "Terörü lanetliyoruz, ülkemizi böldürmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik olma zamanı diye düşünüyorum. Terör tepki olarak da güreşi izleyen vatandaşlarımıza 5 bin Türk bayrağı dağıttık." dedi.



Havanın soğuk olmasına rağmen güreşleri çok sayıda vatandaş izledi.