Aydın'da Deaş Üyesi Yakalandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli-Aydın karayolundaki yol uygulamasında bir otobüsü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.



Kontrollerde, otobüste yolcu olarak bulunan M.Ç'nin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan arandığı tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.