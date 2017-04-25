Aydın'da da 57'inci Alay Için Yürüdüler

Çanakkale'de şehit düşen 57'inci Piyade Alayı için Aydın'da da 'Vefa Yürüyüşü' düzenlendi.



Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen 57'inci Alay şehitlerini anmak için Aydın'da da yürüyüş yapıldı. "Çanakkale ruhu sönmedi, sönmeyecek" sloganıyla yapılan vefa yürüyüşünü; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gerçekleştirdi. 57'inci Alay Şehitleri anma programı kapsamında Bey Camisi'nde sabah namazı kılındı, ardından cami önünde çorba ikramında bulunuldu. Sonrasında saat 09.30'da, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için lokma hayrı yapıldı, Kuran okundu. Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşü, Bey Camii önünde son buldu.



Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, "81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü kapsamında burada sizlerle birlikte geçmişi bir kez daha anıyoruz. Bu öyle bir ruhtur ki çelik ve barut, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. Bu öyle bir ruhtur ki esir yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim diyenlerin ruhudur. Dava vatan davasıydı. Vatan Çanakkale'dir, vatan 15 Temmuz'dur" dedi.



Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker ise yürüyüşe üst düzey protokolden kimsenin katılmamasına sitemde bulanarak, "Burada bugün daha büyük bir katılım beklerdim. Bilakis yüksek mertebedeki idarecilerden katılım beklerdim" dedi.