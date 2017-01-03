Aydın'da Çeşitli Suçlardan Aranan 3 Kişi Tutuklandı

Aydın'da 3 kişi uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçlamalarından tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi İki Gözler mevkisinde bir otomobili durdurdu.



Ekipler, otomobilde bulunan Y.K (37), M.Ş (20) ve S.T'yle (20) ilgili Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı. Şüphelilerin Germencik ilçesinde bazı evlerde hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan arandığı tespit edildi.



Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.