Aydın'da Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Başlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aydın İl Müdürlüğü tarafından "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" eğitim toplantısı düzenlendi.



SGK İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür vekili İsmail Gerim, Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, İŞKUR İç Denetçisi Özkan Öztürk, SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz, AGC Başkanı Semra Şener ve basın mensupları katıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'un Türkiye'nin genelinde 81 ilde bir istihdam seferberliği başlattığını, bu kapsamda bakanlık uhdesinde müsteşar, müsteşar yardımcıları ve genel müdürlerin olduğu, çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyledi. Bu çalışma gruplarının 3 ay içerisinde 81 ili ziyaret edip, ziyaretin ilk basamağında, İşkur ve SGK yöneticileri ile bir araya gelmek olduğunu söyleyen Nacar; "Çalışma hayatının içerisinde olan tüm paydaşlarla bir araya gelip, işçimizin mali ve ekonomik sorunlarının dışında, sosyal, insan hakları,çalışma koşulları, bununla ilgili süreçlerini birebir dinleyip, genel bir politika geliştirmek için bir araya geliyoruz. Çalışma hayatında önemli bir paydaş olan işverenleri, bu teşvikler ve destekler konusunda farkındalıklarını arttırmak ve bilinçlendirmek için ortak bir çalışma yapmak için bir araya geliyoruz. İlimizde OSB varsa burayı ziyaret edip, OSB'lerin genel sorunlarını çözümlerini, teşvik ve destekler, işkurla ilgili yürütülebilecek ortak faaliyetler için, burada yeni atılımlar yapmayı kararlaştırıyoruz" dedi.



Projede amacın yeni bir kaynak ihsas etmeden Türkiye'de istihdamı artırabilecek vizyonu ortaya koymak olduğuna dikkat çeken Nacar, "Bugün işkurda 180 bin boş iş pozisyonu var. Türkiye'de de işsizlik var. Boş pozisyona daha fazla farkındalığı arttırarak, istihdamı arttırmak, işsizliğin bu anlamdaki bilinçsizlik, farkında olmamak veya girişimci eksikliğini telafi etmek. Yani iş olmadığı için işsizlik ayrı bir çözüm, ama iş varken işsizlik ayrı bir çözüm. Biz var olan işi, işsiz olanlarla bir araya getirerek daha iyi bir proje ile ne yapabiliriz, il il gezerek onu istişare ediyoruz. Bu hafta ile beraber 35'e yakın il bitmiş olacak. Gelecek olan haftalarda da 81 ili bitireceğiz. ve böylece istihdam seferberliği ile ilgili ülkemizin tüm sosyal taraflarını, işverenden çalışanından, dezavantajlısından, OSB'lerinden tüm tarafları ile bir araya gelmiş olacağız. ve istişare mekanizmasını da sonuna kadar çalıştırmış olacağız. OSB'lerden sonra 4 tane ev ziyareti yapıyoruz. Bu evlerden bir tanesi yeni emekli olmuş bir kişi. Emeklilik süreçlerinde kurumla ilgili daha iyi bir hizmet alabileceği bir beklentisi var mı onu soruyoruz ve emeklilikle ilgili ileriye dönük bilgilendiriyoruz. Bir tane engelli ziyareti yapıyoruz. Bu engelli ziyaretinde engellimizin yaşam şartlarına bakıyoruz. Onun topluma daha verimli, daha üretken nasıl engelsiz hayata katılabilir birlikte istişare yapıyoruz. Bir kadın çalışanımızı ziyaret ediyoruz, onun şartlarına bakıyoruz. Bir de tıbbi cihaz kullanan bir ev ziyareti yapıyoruz. Sosyal güvenlik hizmetleri açısından izleme ve değerlendirmesini görüyoruz yani burada bu seferberlik toplumun refah düzeyini arttırmaya dönük, toplumun artı değerlerini kullandırmasına dönük, genel bir milli seferberlik. Ben bu çalışma hayatındaki milli seferberliğin önce Aydın'a ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - AYDIN