Aydın'da Boğulma

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, ortaokul öğrencisi sulama kanalında boğuldu.



İddiaya göre, ortaokul öğrencisi Volkan Aydınoğlu (12), arkadaşıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından dönerken yüzmek için Kemer Barajı'nın sulama kanalına girdi.



Bir süre sonra Aydınoğlu'nun su yüzeyinde hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşı, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.



Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar, sudan çıkartılan Aydınoğlu'na kalp masajı yaptı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydınoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Aydınoğlu'nun cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.