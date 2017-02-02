Aydın'da Bir Bölümü Toprağa Gömülü Ceset Bulunması

Aydın'ın Efeler ilçesindeki dağlık arazide bir bölümü toprağa gömülü halde cesedi bulunan Salih Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Zanlılardan birinin, Yılmaz'ın cenazesine de katıldığı, bir süre tabutunu taşıdığı belirlendi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danişment Mahallesi mevkisindeki dağlık arazide göğsünden aşağısı toprağa gömülü, elleri dışarıda bulunan Yılmaz'ın (20) ölümüne ilişkin o gece birlikte oldukları belirlenen 2 arkadaşı gözaltına alındı.



Jandarmada ifadesi alınan şüphelilerin, 27 Kasım'da sentetik uyuşturucu satın aldıklarını, Yılmaz'ın aşırı dozda kullandığını, bunun üzerine istifra etmeye, vücudunun kasılmaya başladığını ve sonrasında hareketsiz kaldığını, nabzının atmadığını, panik yaparak korktuklarını ve arkadaşlarının cesedini Danişment köyü Bozyer mevkisine bıraktıklarını, korktukları için olayı kimseye söyleyemediklerini, aynı mevkiye tekrar gittiklerinde mezar kazarak cansız bedenini gömdüklerini itiraf etti.



Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularından sonra mahkemeye sevk edilen zanlılar A.B.S. ve H.A. tutuklandı.



Zanlılardan A.B.S'nin Yılmaz'ın Çine ilçesinde 27 Ocak'ta kılınan cenaze namazına katıldığı ve bir süre tabutunu taşıdığı belirlendi.



Danişment Mahallesi mevkisindeki dağlık arazide 26 Ocak'ta arkadaşlarıyla gezen kişi, göğsünden aşağısı toprağa gömülü, elleri ve kafası dışarıda ceset olduğunu fark etmiş, cesedin, üzerindeki kıyafetler ve kolundaki dövmeden kasım ayında ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Salih Yılmaz'a ait olduğu belirlenmişti.