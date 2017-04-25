Aydın'da Binler 57. Alay Şehitleri İçin Yürüdü

Çanakkale 57. Piyade Alayı şehitleri, Aydın'da "Çanakkale ruhu sönmedi, sönmeyecek" sloganı ile düzenlenen yürüyüş ile anıldı.



Aydın'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 57. Alay Şehitleri anma programı ilk olarak Aydın Bey Camide kılınan sabah namazı ile başladı. Aydın Beycami önünde sabah namazına katılanlara çorba ikramında bulunuldu.



57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü saat 09.30'da Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde yapılan tören ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı, bugün burada bulunan herkesin atasının izinde olduğunu belirtti. Kavaklı, "Bu vatan bu millet için, inancımız ve bayrağımız için şehit olmuş, bütün kardeşlerimizi hayırla, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. Biz bugün onların yürüdüğü yüreklerindeki vatan aşkının onlara rehber olduğu noktada onlar gibi hiç durmadan yürüyeceğiz. Unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu kutlu yürüyüşü hiçbir zaman durmayacaktır" dedi.



Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayarak, Batıgazi Bulvarı, Hükümet Bulvarı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı güzergahında devam eden binlerce kişinin katıldığı 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü, Aydın Gençlik Merkezi önünde son buldu. Yürüyüş sonrası lokma hayrı yapıldı. - AYDIN