Aydın'da Bıçaklı Kavga

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesinde A.Ö (48) ve K.Ç (38) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.Ö bıçakla K.Ç'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı K.Ç'yi Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.



K.Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri olay yerine yakın bir yerde A.Ö ve hakkında çeşitli suçlardan aranma bulunan B.G'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.