Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Aydın'da çıkan kavgada bıçaklanan eğlence mekanı sahibi öldü.



İddiaya göre, Kurutuluş Mahallesi'ndeki eğlence mekanında çalışan E.Ü. (21) adlı kadın, henüz belirlenemeyen nedenle iş yeri sahibi T.A. (27) ile tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından bıçaklanan T.A, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



E.Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.